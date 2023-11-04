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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخنازير يمكنها أن تتجاهل.. شوبير: ما يحدث في غزة لا يمكن تصديقه

شوبير
شوبير

يواصل الإعلامي أحمد شوبير دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال منشور عبر فيه عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني الشقيق، عبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك


 

وكتب شوبير:"‏ما يحدث في غزة لا يمكن لإنسان أن يصدقه او يستوعبه ابدا.. فقط الخنازير هي التي يمكنها ان تتجاهل هذه المجازر مع خالص اعتذاري للخنازير .. اللهم نصرك وسترك وعونك ومددك ورحمتك .. ياااااااارب ياااااارب يااااااارب


 

قال السفير دياب اللوح، سفير فلسطين في القاهرة، يجب أن يكون هناك تدخل فوري وعاجل؛ لوضع حد للعدوان الوحشي والدموي الذي يحدث في غزة، والذي يطال النساء والأطفال والشيوخ، ويدمر مقدرات الشعب الفلسطيني

سفير فلسطين يتحدث عن غزة 

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، في برنامج "مانشيت" المذاع على قناة "سي بيسي"، اليوم: "يكفي دماء وقتلا ومجازر، ألا يكفي سفك دماء الفلسطينيين أن يحرك العالم؟، هل يأتي الوزراء والقادة للإدلاء بتصريحات والوضع يبقى على ما هو عليه؟، لا بد من وجود تحرك دولي وعاجل، ويجب أن تتحرك مصر وجهودها الكبرى مع كافة الدول العربية المختلفة". 


 

وأوضح سفير فلسطين في القاهرة: "يجب أن تتكاتف كل الجهود على المستوى العربي والإسلامي والدولي؛ لوقف الحرب، نحن بحاجة ماسة ليس لإدخال مساعدات إنسانية وإغاثية؛ وإنما وقف الحرب التي تأتي على كل شيء، وتستهدف كل شيء، وتستهدف الوجود الفلسطيني على الأرض". 

وأشار إلى أن أكثر من 35 ألف مواطن فلسطيني أصبحوا ما بين شهيد، وجريح، ومفقود تحت الأنقاض، والحديث عن2.5 مليون مواطن فلسطيني يعيشون خارج نطاق الخدمة الإنسانية، ولا توجد كهرباء أو مياه أو غذاء، ويُذبحون على مدار الساعة على مرأى ومسمع من العالم، لذا يجب تدخل فوري وعاجل من المجتمع الدولي. 

احمد شوبير الشعب الفلسطيني جابر القرموطي سفير فلسطين في القاهرة قضية الفلسطينية غزة

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