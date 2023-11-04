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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التراميسو بالنوتيلا

طريقة عمل التراميسو
طريقة عمل التراميسو بالنوتيلا

 قدمت الشيف نورهان ميشيل ، طريقة وصفة " التراميسو الايطالى" ، اليوم ، الأحد ، خلال برنامج " سفرة دايمة.

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المكونات لطريقة عمل التراميسو بالنوتيلا  
 

 4 ملعقة قهوةة سريعة التحضير 
 1 ونص كوب ماء ساخن 
كوب كريمة خفق
ربع كيلو جبن كريمى 
نص كوب سكر بودرة
1 فانيليا
20 بسكويت أصابع
نوتيلا


طريقة عمل التراميسو بالنوتيلا  

ذوبي القهوة في الماء في وعاء متوسط الحجم.
ضعي المزيج في الثلاجة حتى يبرد قليلاً.
أخفقي معاً في وعاء الكريمة، الجبن والسكر البودرة. والنوتيلا
غمسي أصابع البسكويت في مزيج القهوة المحضّر.
وزعي نصف كمية البسكويت في صينية ثم ضعي طبقة من الكريمة.
أعيدي الكرة بطبقة ثانية من البسكويت تليها طبقة من الكريمة
زيني الوجه بشيكولاتة نوتيلا 
ضعي التيراميسو في الثلاجة لحوالى 3 ساعات ثم قدميه بارداً

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