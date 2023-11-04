الجمبري بـ 388 جنيها.. أسعار السمك اليوم في السوق

أسعار السمك اليوم في السوق نستعرضها معكم بالتفاصيل ، سعر كيلو جمبري وسط 202.78 ، كيلو الماكريل المجمد 69.25 جنيه ، كيلو سمك موسى 201.56 جنيه ، كيلو جمبري صغير 143.61 جنيه.



أسعار السمك اليوم في السوق

تضمنت أسعار السمك اليوم في السوق ، كيلو سمك شعور 117.22 جنيه ، كيلو وقار 195.46 جنيه ، كيلو قاروص 151.11 جنيه ، كيلو سردين مجمد 50.53 جنيه ، كيلو المرجان 122.5 جنيه ، كيلو البربوني 154.72 جنيه .

حددت أسعار السمك اليوم في السوق لكيلو جمبري جامبو 388 جنيه ، كيلو الكابوريا 100 جنيه ، كيلو بلطي أسواني 66 جنيه ، كيلو فيلية بلطي 131 جنيه ، كيلو سمك ثعابين 225 جنيه .

وخصصت أسعار السمك اليوم في السوق ، كيلو سمك قشر بياض 104 جنيه ، كيلو مكرونة خليجي 71 جنيه ، كيلو مكرونة سويسي 75 جنيه.