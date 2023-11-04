استاذ قانون: الجرائم الإسرائيلية تكفي لتقديم قضية ضد الاحتلال أمام المحكمة الدولية

قال الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدولي في جامعة الأردن، إن جميع الهجمات الوحشية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يوميًا ضد سكان قطاع غزة تشكل أفعالًا مجرمة تؤكدها مبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني.

أكد نصراوين خلال مشاركته في برنامج "بيت للكل" على القناة الأولى المصرية أن تلك الأفعال تتضمن أربعة أنواع من الجرائم، تحديدًا جرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية.

وشدد على أن الأدلة الموثقة بالهجمات التي تستهدف قطاع غزة تكفي لتقديم قضية قانونية قوية ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة، الداعمة الرئيسية لإسرائيل، اعترفت أيضًا بحق المقاومة، وهو أمر لافت لتلك الدولة الداعمة للكيان الصهيوني.