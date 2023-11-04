برقائق الأرز والمارشميلو .. خبازة تثير الجدل بتمثال الملك تشارلز |شاهد

أثارت خبازة موهوبة الكثير من الجدل لقيامها بنحت تمثال مذهل بالحجم الطبيعي للملك تشارلز مصنوع من الكعك.

وفقا لموقع اكسبريس قد تم الكشف عن التمثال المذهل بالحجم الطبيعي للملك تشارلز الثالث وقد ابتكرت إيما جين موريس، 53 عامًا، حلوى التتويج، من رقائق الأرز والمارشميلو قبل بناء وجهه باستخدام الشوكولاتة.

وقامت الخبازة الموهوبة بنحت رأس جلالة الملك و تزيين تاج الملك المتلألئ بـ 2500 بلورة زودياك وضعتها إيما بشكل فردي.

تعد الأجزاء الصالحة للأكل من التاج هي الياقوتة العملاقة في المقدمة والياقوت في الخلف، وهي مصنوعة من معجون السكر.

وأمضت إيما 120 ساعة لعمل لتحضير تلك التمثال والذي يبلغ طوله 5 أقدام و10 بوصات، وأكملت جسد الملك باستخدام تسعة أحجار ضخمة من عجينة السكر.

وقالت إيما، من أبيردار، جنوب ويلز: "أنها قررت اختيار الملك تشارلز لأنه عام تتويجه و بمثابة مناسبة تاريخية للبلاد.