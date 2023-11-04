لرفع صور مرسومة لمظلات.. القبض على امرأتين بمظاهرة ببريطانيا لدعم فلسطين

اتهمت امرأتان بموجب قانون الإرهاب بعد عرض صور لطائرات شراعية، في مسيرة مؤيدة لفلسطين في وسط لندن.

والمتهمتان هما هبة الحاي، البالغة من العمر 29 عامًا، وبولين أنكوندا، البالغة من العمر 26 عامًا، تم توجيه الاتهامات إليهما من قبل النيابة العامة بارتداء الطائرات الشراعية خلال المظاهرة التي جرت في 14 أكتوبر.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز” تتعلق الاتهامات الموجهة لكل منهما بتهمة واحدة وهي حمل أو عرض مقال يثير الشكوك المعقولة في أنهما من أنصار حماس. يتعارض تصرف المتهمتين مع المادة 13 (1) من قانون الإرهاب لعام 2000.

وفقًا للأدلة، استخدمت حركة حماس، الطائرات الشراعية للتسلل إلى إسرائيل من غزة في 7 أكتوبر، حيث قتلت أكثر من 1400 إسرائيلي.

تم إطلاق سراح السيدتين بكفالة بانتظار مثولهما أمام محكمة وستمنستر الجزئية في 10 نوفمبر الجاري.

تعليقًا على القضية، صرح نيك برايس، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة، أن "الإجراءات الجنائية ضد المرأتين نشطة ولكل منهما الحق في محاكمة عادلة".

وأضاف قائلاً: "من المهم للغاية ألا يكون هناك أي تقارير أو تعليقات أو تبادل للمعلومات عبر الإنترنت قد يضر بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات. وظيفة النيابة العامة هي إجراء تقييمات عادلة ومستقلة وموضوعية لتحديد ما إذا كان من المناسب تقديم اتهامات إلى محكمة جنائية للنظر فيها".