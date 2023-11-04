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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تشن حملة اعتقالات واسعة بمخيم الفوار في الضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم السبت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت خلال الساعات الماضية حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 فلسطينيين على الأقل، خلال اقتحامها مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

ونقلت الوكالة عن مصادر قولها إن " قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي تجاه منازل المواطنين في المخيم، كما اقتحمت مسجد المخيم، ورفعت علم الاحتلال عليه".

وأشارت إلى إصابة أحد الشبان خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لقرية خرسا جنوب الخليل، مضيفة أن "وات الاحتلال اقتحمت قرية خرسا، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع باتجاه المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بعيار معدني بالقدم".

وقالت "وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك بلدتي قبلان وقريوت جنوب نابلس، وقرية تل جنوب غرب المدينة، ودير شرف غرب نابلس، وفتشت عدة منازل ومركزا طبيا ومحال تجارية.

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وفي مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، أصيب فلسطيني برصاص من قبل أحد المستوطنين الإسرائيليين الذين  أطلقوا النار على منازل المواطنين في المخيم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي.

وبحسب "وفا"، فإن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت، مخيم شعفاط واندلعت مواجهات قرب الحجز العسكري المقام على مدخل المخيم، أطلقت خلالها قنابل الصوت والغاز السام تجاه المواطنين، والمنازل القريبة من الحاجز العسكري، قبل أن تغلقه أمام المواطنين.

 

 

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