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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| كريم داش يحتفل بخطوبته .. أحداث الحلقة الجديدة من "صوت وصورة " قبل عرضها

أخبار الفن
أخبار الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نرصد أبرزها فيما يلي:

 

ضمن جولته الغنائية .. ويجز يحيي سادس حفلاته اليوم بالولايات المتحدة

يحيي مؤدي الراب ويجز ، اليوم ،  سادس حفلات جولته الغنائية في الولايات المتحدة الأمريكية بـ هيوستن ، بعد سلسلة من الحفلات الناجحة فى عدد من الولايات .

قال ويجز،  خلال تصريحات تليفزيونية: "من وجهة نظري، لا يمكن لأحد أن يأتي ويقول لنا إن أمريكا تحترم الديمقراطية وتمتلك حرية بالعكس، إنها تضعنا في خانة يجب علي أن ألتزم بها لكي تكون هذه حرية، وذلك ليس حرية حقيقية بأي حال من الأحوال".

 

كريم داش يحتفل بخطوبته.. صور

احتفل الفنان كريم داش ، شقيق الفنان أحمد داش برفافه في احدي الفنادق الكبري ، في حفل جمع الاهل والاصدقاء . 

 

لم يعرض في مصر.. تعرف على موعد طرح ويزو سكول على نتفلكس

كشفت منصة نتفلكس العالمية عن موعد طرح فيلم ويزو سكول، وذلك بعد طرحه فى عدد محدود من السينمات العربية خلال الفترة الماضية ، وعدم عرضه فى مصر .

ومن المقرر عرض فيلم “ ويزو سكول " ، والذى كان قد تم تصويره منذ عدة سنوات ، يوم 9 نوفمبر الجاري .

 

محمد سليمان عبد المالك: لم يكن هدفنا طرح قضايا محددة في صوت وصورة

أكد الكاتب والسيناريست الكبير محمد سليمان عبد الماللك ، ان لم يخطط من البداية لمناقشة موضوعات كالتحرش والذكاء الاصطناعي ، من البداية ضمن أحداث مسلسل صوت وصورة . 

 

وقال محمد سليمان عبد المالك فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد : لست من هواه طرح القضايا الاجتماعية في قوالب درامية ، بمعني أنني لا أبحث عن القضية التي أريد مناقشتها ثم أضعها في قالب درامي مناسب ، واري انه  في النهاية هو اختيار فني ، ولكني ما حدث هو العكس ، فلم يكن الهدف الأول في مسلسل صوت وصورة وهو طرح قضايا محددة .

 

تعرف على أحداث الحلقة 16 من صوت وصورة قبل عرضها

طرحت منصة watch it الحلقة الـ 16 من مسلسل “صوت وصورة" للفنانة حنان مطاوع، قبل عرضها على شاشات التليفزيون بعدة ساعات.

وشهدت الحلقة 16 من صوت وصورة العديد من الاحداث، ومنها رفض المحامي “ صدقي صخر ” ، العودة الى طليقته مرة أخري ، مما دفعها الى ترك طفلهما له .

 

محمود عبد التواب: صوت وصورة يسعي لزيادة الوعي للإبلاغ عن حالات التحرش

كشف محمود عبد التواب مخرج مسلسل “ صوت صورة ” ، والذى يقوم يتم عرضه حالياً ، ويقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع ، والفنانة نجلاء بدر عن كواليس مشهد التحرش داخل الاحداث . 

وقال محمود عبد التواب فى تصريحات لـ صدي البلد : بالفعل كان هناك اتفاق على تقديم مشهد التحرش بالشكل الذى ظهر به على الشاشة ، وقد كان مكتوب بهذا الشكل فى السيناريو .

 

ذكري ميلاد صاحبة "ع اللي جري".. أم كلثوم سر قدومها لمصر وتزوجت ملحن شهير

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة التونسية علية ، التى اشتهرت أحدي اغانيها فى مصر ، أكثر من اسمها ، وقام بغنائها عدد كبير من مطربي الوطن العربي .

علية مغنية  تونسية ، بدأت مشوارها الفني في سن 16 وحققت نجاحا ملحوظا،  وفي عام 1957  نجحت علية في التقدم إلى الإذاعة والتي اعتمدتها كمطربة.

الفنانة حنان مطاوع الفنان احمد داش الفنانة نجلاء بدر الولايات المتحدة الامريكية صوت وصورة محمد سليمان عبد المالك محمود عبد التواب مؤدي الراب ويجز مسلسل صوت وصورة

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