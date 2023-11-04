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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إشادة أمريكا بمصر في تيسير خروج الأجانب من غزة تتصدر اهتمامات الصحف

معبر رفح البري
معبر رفح البري

تصدرت إشادة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بجهود مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تيسير آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة اهتمامات وعناوين الصحف الصادرة صباح اليوم /السبت/.


ففي (الأهرام) وتحت عنوان (واشنطن: السيسي بذل جهودا هائلة لتيسير خروج الأجانب من غزة).. ذكرت الصحيفة أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعرب - في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) - عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ "للعمل الهائل" الذي قامت به مصر في تيسير آلية خروج المواطنين الأمريكيين وغيرهم من الرعايا الأجانب من غزة.


وقال بلينكن "إننا نركز بشدة على حل الدولتين، ونرفض الترحيل القسري للفلسطينيين خارج قطاع غزة".

وفي السياق ذاته.. وتحت عنوان (الأمم المتحدة تطلق نداء إغاثة لجمع 1.2 مليار دولار لغزة).. ذكرت الصحيفة أن الأمم المتحدة أطلقت، أمس، نداء إغاثة لجمع 1.2 مليار دولار مساعدات طارئة لنحو 2.7 مليون شخص في غزة والضفة الغربية. 


ونقلت (الأهرام) عن بيان مكتب تنسيق الشئون الإنسانية "أوتشا" القول إن تكلفة تلبية احتياجات 2.7 مليون شخص، أي إجمالي سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، وأضاف أن النداء الأصلي، الذى تم إطلاقه في 12 أكتوبر الماضي، طلب 294 مليون دولار لدعم ما يقرب من 1.3 مليون شخص.

وتحت عنوان (وزير الإسكان يتابع معدلات إنجاز مشروعات "سكن كل المصريين").. ذكرت صحيفة (الأهرام) أن وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار تابع مع رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان المهندس علاء منيع، الأعمال بمواقع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصرين" الجارى تنفيذها لمحدودي ومتوسطي الدخل، موجها بضرورة مواصلة المتابعة الميدانية من مسئولي المشروع بمواقع العمل، والاهتمام بالمواصفات الفنية والكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال.
وأضافت الصحيفة أن وزير الإسكان قال إن مدينة العاشر من رمضان ينفذ بها الآلاف من الوحدات ضمن المبادرة، بهدف الإتاحة الدائمة للوحدات المدعومة من الدولة إلى مواطنيها.
وأشارت إلى أن المهندس علاء منيع تفقد الأعمال الجارية بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" نموذج "الإسكان الأخضر" بحي الزقازيق الجديدة، ومنطقة الخدمات الإقليمية. 


وأوضح منيع، أنه جارٍ تنفيذ أكثر من 3500 وحدة بمساحة 90 مترا مربعا نموذج 3 غرف وصالة بالمبادرة بمنطقة الخدمات الإقليمية، وجارٍ تنفيذ نحو 4300 وحدة بمساحة 90 مترا مربعا للوحدة نموذج 3 غرف وصالة بحي الزقازيق الجديدة.

وذكرت صحيفة (الجمهورية) - تحت عنوان (جمعة: الرئيس يحمي أمننا القومي.. ويدعم القضية الفلسطينية) - أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ثمن - خلال ختام فعاليات معسكر الأوقاف التثقيفي؛ لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، والذي يقام بمدينة الغردقة - جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي في حماية الأمن القومي المصري ودعم القضية الفلسطينية، والتي ظهرت جليا خلال الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في الإعلان الرسمي وبشكل واضح الرفض القاطع لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من غزة إلى سيناء والعمل على حل إقامة الدولتين.
وأشار وزير الأوقاف إلى دعم الأشقاء في غزة بقافلة بها 200 طن من المواد الغذائية، وقافلة أخرى بها 50 طن لحوم.. وقال "سنواصل هذا الدعم لأشقائنا في غزة".

وتحت عنوان (وزيرة الهجرة توضح خطوات التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية).. ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي أعلنت - في كلمة مسجلة أمس /الجمعة/ - خطوات وإجراءات التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المتواجدين خارج مصر.
وأوضحت وزيرة الهجرة أن الناخب عليه التوجه إلى السفارة أو القنصلية الأقرب إليه، ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومي أو جواز سفره "الساري"؛ للتحقق من شخصيته، والتأكد من كونه مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.
وتابعت الوزيرة أن الناخب المقيد بقواعد الناخبين يحصل على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت، ويضع علامة أمام اسم المرشح الذي سيختاره، ثم يطوي البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة ويوقع في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.

وفي الشأن المحلي أيضا.. ذكرت الصحيفة - تحت عنوان (مشروعات زراعية غير مسبوقة على أرض الفيروز) - أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أكد أن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لم تشهدها من قبل، مشيرا إلى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية، ما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
وقال وزير الزراعة إن الرئيس السيسي وجه بصياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء، مع أهمية دعم المجتمع السيناوي وزيادة مساحة التطوير الحضري، ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض، تحقيقا للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأضاف السيد القصير أن حجم مشروعات التنمية التي تتم على أرض سيناء في كل المجالات وعلى كل المحاور تفوق الوصف، خاصة في مجال البنية الأساسية التي كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، مثل شبكات الطرق، والمحطات الكهربائية، ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعي، وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة، والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.

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