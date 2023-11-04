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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

ماذا يحدث للجسم عند
ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

هناك العديد من الفوائد الصحية للمشي بانتظام، ومع ذلك، فإن إحدى أجمل تجارب المشي هي القيام بذلك عن طريق المشي حافي القدمين على العشب، ويفضل أن يكون ذلك في الصباح. 

وفيما يلي بعض مزايا هذه الممارسة:

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- تقليل التوتر

المشي على العشب يمكن أن يكون له تأثير مهدئ ويقلل التوتر، حيث يمكن أن تساعد البيئة الطبيعية والاتصال بالأرض في تقليل مستويات التوتر وتحسين الصحة العقلية بشكل عام. 

- تحسن المزاج
أفاد العديد من الأشخاص بأنهم يشعرون بالسعادة والاسترخاء بعد قضاء الوقت حافي القدمين على العشب، ويعتقد أن هذه الممارسة تساعد على إطلاق الإندورفين، وهو محسن طبيعي للمزاج. 

- التواصل مع الطبيعة

يوفر المشي على العشب فرصة للتواصل مع العالم الطبيعي، إنه يعزز الشعور بالوحدة مع الطبيعة، والذي يمكن أن يكون مُرضيًا روحيًا ويوفر ملاذًا عقليًا من الطحن اليومي.  

- المحافظة على ضغط الدم والهضم الصحي

تشير الأبحاث إلى أن الاتصال الجسدي بسطح الأرض يمكن أن يساعد في تنظيم نظامنا العصبي اللاإرادي وإيقاعات الساعة البيولوجية، ما يعزز درجة حرارة الجسم الصحية، وإفراز الهرمونات، والهضم، وضغط الدم. 

- يخفف الالتهاب
في دراسة صغيرة أجريت على البالغين، أدت جلسة واحدة من المشي حافي القدمين على العشب لمدة ساعتين إلى تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني وبعض أشكال السرطان.

 

- نوم أفضل

المشي حافي القدمين على العشب يمكن أن يحسن نوعية النوم، قد يساعد الاتصال بإلكترونات الأرض في تنظيم إيقاعات الساعة البيولوجية وتحسين أنماط النوم. 

- تخفيف الآلام
قد يشعر الأشخاص الذين يعانون من حالات الألم المزمن بالراحة من أعراضهم بعد المشي حافي القدمين على العشب، وقد يساعد في تقليل الألم والالتهاب والانزعاج.

المصدر: timesofindia
 

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