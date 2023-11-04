فرنسا تستضيف مؤتمرا دوليا إنسانيا حول الأوضاع في غزة

عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عن استضافة فرنسا مؤتمر انساني دولي، من أجل غزة، وذلك وفقا لمصادر دبلوماسية.

وأوضحت أن المؤتمر سيشمل الحديث عن جمع الأموال والمساعدات الطارئة لأهالي غزة، بالإضافة إلى إمداد القطاع بالمياه والوقود والطعام.