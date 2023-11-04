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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بشعة تهز مدينة نصر.. عاطل يعتدي على طفل لإطفاء شهوته

صدى البلد

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية، عاطلا عن العمل، إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بانتهاك جسد طفل بالقوة واستمعت النيابة الي اقوال والد المجني عليه 

شهادة والد المجني عليه  

وشهد أنه نما إلى علمه قيام المتهم باستدرج نجله البالغ من العمر 11 عاماً ميلاديا  حال تواجده بالطريق العام حيث طلب منه قراءة رسالة علي الموبايل  ثم طلب منه الحضور إلى المنزل لقراءة عداد الكهرباء بحجة أنه لا يستطيع القراءة فقام بحسر ملابسه عنه ولامس مواطن عفته وظل يتعدي عليه مرارا وتكرارا. 

وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم انتهك جسد طفل بالقوة والتهديد بأن حسر ملابسه، حيث مارس معه علاقة آثمة دون رضاه، واعتدى على مواطن عفته، وكان ذلك حال كون الطفل لم يبلغ ثمانية عشرة سنة ميلادية؛ وذلك لإرضاء رغبته وشهوته ونفسه المريضة، مستغلا براءة الطفل وعدم إدراكه لما يحدث.

 

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