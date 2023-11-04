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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الصفين فى كفر شكر

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية،عن إقامة القافلة الطبية المجانية بقرية الصفين التابعة لمركز كفر شكر، اليوم السبت، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية “100 يوم صحة”.

وقال الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن القافلة تضم جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان، على يد نخبة متميزة من الأطباء فى جميع التخصصات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن مديرية الصحة تواصل جهودها فى تنفيذ حملة "100 يوم صحة"، تحت شعار "معاك من أول يوم"، للكشف الطبى على المواطنين بالمجان من خلال فرق طبية ثابتة ومتنقلة ، بجميع المراكز والقرى والأحياء.

وأضاف أن الحملة تعد نتاجا لخدمات المبادرة الرئاسية “100 مليون صحة”، وتسعى إلى التوسع فى تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة جميع الخدمات الطبية على أعلى مستوى من الجودة، والتأكيد على تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان وصول الخدمات للمنتفعين فى جميع المناطق، خاصة الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا.

القليوبية مديرية الشئون الصحية القافلة الطبية المجانية قرية الصفين المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة

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