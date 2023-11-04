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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

16 نوفمبر.. فرقة الموسيقى العربية للتراث تحيى حفلا في الأوبرا

فرقة الموسيقى العربية
فرقة الموسيقى العربية للتراث

تحيى فرقة الموسيقى العربية للتراث حفلا غنائيا بدار الأوبرا يوم 16 نوفمبر الحالى، وذلك بقيادة الموسيقار محمد الموجى. 

ويشدو في الحفل 8 من مطربي فرقة الموسيقى العربية للتراث هم: "ياسر سليمان، ونهى حافظ، وأحمد محسن، وعاطف عبد الحميد، ومحمد شوقي، وأنغام مصطفى، ورضوى سعيد، وأسماء كمال".

يتضمن البرنامج مجموعة من الطربيات التي وضعها كبار الملحنين، منها “موشح عنق المليح الغالي من التراث القديم، بالأحضان لـ كمال الطويل، مستنياك لـ بليغ حمدى، بلاش تبوسني في عينيا - ردي عليا - اسمح وقولى لـ محمد عبد الوهاب، دور ياللي جرحت القلب لـ أحمد غنيمة، لا تدخلى لـ محمد سلطان، لعبة الأيام - عودت عيني لـ رياض السنباطى، يا بحراوية - عرباوي لـ حلمي بكر"، أداء محمد شوقي، ورضوى سعيد، وأحمد صبري، ونهى حافظ، وأحمد محسن، وحنان عصام، وياسر سليمان، وحنان الخولي”.

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فرقة الموسيقى العربية للتراث 

كما تقدم فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي حفلا فى الثامنة مساء الجمعة 11 نوفمبر على مسرح معهد الموسيقى العربية.

يذكر أن فرقة الموسيقى العربية للتراث تأسست بهدف إحياء تراث الموسيقي العربية وتقديم الأشكال التراثية والقوالب الغنائية والموسيقية المختلفة لجمهور ومتذوقى الموسيقى العربية مثل الموشح، والقصيدة، والدور، والطقطوقة، والمونولوج والألحان المسرحية من خلال مجموعة من أمهر الموسيقيين والأصوات المتميزة من حفظة التراث ذوى الأداء الراقي على المستوى الجماعي والفردي. 

وقدمت الفرقة أولى حفلاتها على مسرح معهد الموسيقى العربية عام 2004، وتوالى بعدها نشاطها الفني وحققت قاعدة جماهيرية كبيرة.

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