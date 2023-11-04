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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استعدوا وانتظروا الأوامر.. مقتدي الصدر يوجه رسالة عاجلة لأتباعه بشأن غزة

مقتدي الصدر
مقتدي الصدر

 دعا زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اتباعه إلى الاستعداد وانتظار الأوامر وذلك بعد الدعوة التي وجهها لدول جوار العراق وجوار فلسطين  بحسب ماذكر مايعرف ب" وزير القائد" صالح العراقي.

وجاء في نص تعليق للعراقي " بعد الرسالة التي وجهها سماحته لحكام الدول العربية الشقيقة المحاذية لفلسطين الصامدة. على أخوتي الأعزاء في التيار الصدري باعتبارهم المضحي الأول والأخير ، الإستعداد وانتظار الأوامر للإعتصام وجمع التبرعات فيما لو أذنت الحكومات بذلك. وأن لا يفعلوا فعلاً ولا يقولوا قولاً ولا يحملوا سلاحاً الى حين صدور الأوامر بالاعتصام عند الحدود الفلسطينية وجمع التبرعات العينية لاحقاً إذا شاء الله.

وكان  زعيم "التيار الصدري" في ​العراق​، ​مقتدى الصدر، في وقت سابق  طالب السلطات العراقية بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.

وقال "الصدر" في بيان له أنه "من منطلق نصرة المظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، ولا سيما نصرة إخواننا وأهلنا في ​فلسطين​ و​غزة​ الحبيبة، أطالب ​الحكومة العراقية​ و​البرلمان العراقي​ بكل فئاته وتوجهاته، ولأول مرة ولأجل مصالح عامة لا خاصة، بالتصويت على غلق السفارة الأمريكية في العراق".

وأضاف زعيم التيار الصدر أن ذلك المطلب "بسبب الدعم الأمريكي اللامحدود للصهاينة الإرهابيين ضد غزة، مع الالتزام بحماية أفرادها الدبلوماسيين، وعدم التعرض لهم من قبل المليشيات الوقحة، التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى "أننا ننتظر جواب الحكومة العراقية وفعلها وتجاوبها مع هذه المطالبة: غلق السفارة الأميركيّة في العراق"، مشددًا على أنه "إن لم تستجب الحكومة والبرلمان، فلنا موقف آخر سنعلنه لاحقًا".

وأكد الصدر أن "على الجميع التزام الطاعة وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقًا"، معربا عن أمله من "محبي الجهاد و​محور الممانعة​، عدم الممانعة لهذا المطلب، بحجة الضائقة الاقتصادية بسبب ​الخزانة الأمريكية​... فإن السكوت المطبق سيؤدي إلى التطبيع والفقر والشذوذ لا سمح الله".

ويعاني قطاع غزة منذ ثلاثة أسابيع بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الجاري، والذي تزامن مع قطاع إمدادات الكهرباء والوقود والمياه، ما تسبب في شلل في الخدمات الصحية والمستشفيات والاتصالات.

وارتفعت حصيلة الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 7 آلاف شهيد.

وكانت المقاومة الفلسطينية شنت عملية ضد مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر الجاري، تحت شعار "طوفان الأقصى" أسفرت عن مقتل حوالي 1300 إسرائيلي وأسر أكثر من 200 آخرين.

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