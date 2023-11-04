حاول تقبيلها.. وزير الخارجية الكرواتي في موقف محرج بسبب نظيرته الألمانية

أثار وزير الخارجية الكرواتي Gordan Grlic Radman حالة واسعة من الجدل؛ بسبب قيامه بتصرف غير أخلاقي أمام الوزاء حيث أقدم على تقبيل نطيرته الألمانية وسط الحضور أثناء التقاط صورة جماعية خلال قمة أوروبية في برلين.

فضيحة وزير الخارجية الكرواتي

تداولت العديد من المواقع العالمية فيديو يوثق لحظة التقاط صورة جماعية للوزراء المشاركين بالقمة حيث اظهر الفيديو لحظة قيام "رادمان"، المتزوج والأب لثلاثة أبناء، انقضّ فجأة على من كانت إلى جانبه أثناء التقاط الصورة، وهي وزيرة الخارجية الألمانية Annalena Charlotte الأصغر سنا منه بـ 23 سنة، فمد يده وصافحها، ثم طبع قبلة على خدها، تلاها بمد فمه من خدها لاصطياد واحدة ثانية من شفتيها.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.