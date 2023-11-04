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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

متظاهرون أمريكيون يوقفون سفينة محملة بالأسلحة لإسرائيل.. واتهام بايدن بتأييد إبادة غزة

مظاهرات أمريكا لدعم
مظاهرات أمريكا لدعم فلسطين

خرجت مظاهرات أمريكية منددة بدعم الإدارة الامريكية الحالية للاحتلال الصهيوني بشدة، وفق ما ذكرت صحف أمريكية.

وعطل متظاهرون سفينة عسكرية أمريكية كانت تحاول مغادرة ميناء أوكلاند بولاية كاليفورنيا بأسلحة أمريكية حتى تتمكن "إسرائيل" من مواصلة مذابحها في غزة. 


وقد جاءت مجموعة من النشطاء، معرضين لخطر الاعتقال، لمنع السفينة من المغادرة.

يأتي ذلك فيما اتهمت النائبة الأمريكية رشيدة طليب الرئيس جو بايدن بتأييد "الإبادة الجماعية" للفلسطينيين، قائلة إن الأمريكيين "سيتذكرون أفعاله" عندما يحين موعد إعادة انتخابه عام 2024.

وتعد طليب نائبة ديمقراطية من ولاية ميشيجان، وهي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في مجلس النواب الأمريكي.

النائبة الأمريكية الفلسطين الصهيوني

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