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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رفعت فياض: معبر رفح هو المنفذ الوحيد لإمكانية التعامل مع قطاع غزة|فيديو

معبر رفح
معبر رفح

قال رفعت فياض الكاتب الصحفي، إن معبر رفح حالياً يعتبر المنفذ الوحيد لإمكانية التعامل مع قطاع غزة، مؤكداً أنه لولا موقف مصر في المساعدات الإنسانية، كانت ستزيد وفيات غزة من الجوع و العطش و عدم توافر المستلزمات الطبية.

رفعت فياض: نتنياهو يعلم جيدا أن يطبق سياسة الأرض المحروقة

وأضاف رفعت فياض خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أمريكا شعرت بنجاح بعض الشئ لأنها تمكنت من إخراج جزء من رعاياها، و رعايا باقي الدول الأجنبية، لافتاً إلى أن إجمالي الأجانب في غزة 6 ألاف من 62 دولة.


وأشار رفعت فياض الكاتب الصحفي إلى، أن هناك بعض استطلاعات التي أجريت في إسرائيل وتشير عدم ثقة الإسرائيليين في بنيامين نتنياهو، وفي حالة إجراء انتخابات في إسرائيل لن يحصل نتنياهو وحزبه على 18%.


ولفت رفعت فياض إلى أن نتنياهو يعلم جيدا أن يطبق سياسة الأرض المحروقة في محاولة لإرضاء الإسرائيليين بعد فشلهم في التصدي لطوفان الأقصى، معقبًا: «إسرائيل أسوأ احتلال ويرتكب جرائم بشعة في حق الفلسطينيين، ومهما حاول لن يتم القضاء على الأشقاء الفلسطينيين». 
 

 

رفعت فياض غزة المساعدات الانسانية المستلزمات الطبية نتنياهو

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