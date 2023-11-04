عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة وشمال فلسطين

أرشيفي
أرشيفي

دوت صفارات الإنذار في كيسوفيم بغلاف غزة ومستوطنات ومواقع على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة.

من جانبها؛ قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً بالقرب من مسجد أبو بكر الصديق في حي الزيتون شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حربها الشاملة ضد قطاع غزة، حيث أطلقت زوارق الاحتلال قذائفها على شاطئ بحر قطاع غزة.

كما ذكرت قناة “الميادين” أن 14 مركب صيد في ميناء الصيادين برفح تعرضت للحريق بعد تعرضها لقصف إسرائيلي عنيف.

فيما نفذ طيران الاحتلال عشرات الغارات على مناطق النصيرات وشارع المنصورة بحي الشجاعية وعلى تل الزعتر، كما تم استهداف خزان للمياه في رفح.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال شارع الدحدوح في محيط محطة النعيم للبترول جنوب غرب غزة.

وأسقط الطيران الحربي الإسرائيلي قنابل على محيط دوار النابلسي في شارع الرشيد غرب مدينة غزة بجانب القصف المدفعي المكثف على منطقة السودانية شمال غربي مدينة غزة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر أنبوبة البوتاجاز الآن والغاز المنزلي بعد تحريك أسعار البنزين.. مفاجأة سارة

400 جنيه رسميًا|الذهب يخالف التوقعات بعد قرار البنك المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

ساعة واحدة| تغيير جديد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء.. وهذا موعد انتهاء الأزمة رسمياً

لا توجد دولة اسمها إسر.ائيل| زعيم كوريا الشمالية يدخل خط المواجهة ضد الاحتلال.. دعم عسكري ومجموعات مسلحة

تعليق ناري من حسام حسن على انسحاب فتوح من معسكر الزمالك.. شاهد

خبر سعيد بشأن التصدير.. الغاز يدعم الاقتصاد المصري من جديد| ماذا يحدث؟

بسبب حملات المقاطعة.. حقيقة وقف بيع منتجات بيبسي في مصر |تفاصيل

قرار حكومي عاجل بشأن الدولار.. كم سجل سعر الأخضر رسميًا الآن؟

ترشيحاتنا

قرار عاجل بشأن محاكمة مرتضى منصور في سب عمرو أديب

صحيفة أمريكية: ما تواجهه إسرائيل من أسلحة للمقاومة الفلسطينية يختلف عن السابق

وزير الصحة من العريش: 5 حالات فلسطينية تخضع لعمليات جراحية دقيقة

هنية : نستخدم كل الأوراق لإحباط مخططات العدو

جمعية القانون الدولي: المقاومة الفلسطينية ليست إرهابية بل حركات تدافع عن أرضها

وزيرة التضامن تتفقد معرض الأسر المنتجة في الفرافرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند المشي حافي القدمين على العشب؟

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

بخلاف التسوس وهشاشة العظام.. مخاطر صادمة تتسبب بها المشروبات الغازية|احذرها

لن تصدق| تناول هذه الخضروات تساعد في تقوية المناعة بفصل الشتاء

فيديو

سعر أنبوبة البوتاجاز والغاز بعد تحريك أسعار البنزين رسميا.. فيديو

ادلها سبحة.. معجب يفاجئ نوال الكويتية في حفل السعودية

مات غرقا.. فيديو وصور من جنازة ماثيو بيرى نجم Friends

وفاة لاعب الوداد المغربي أسامة فلوح والحزن يسيطر على النادي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب : أكتوبر رحل وجاء نوفمبر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: استعادة طه حسين

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: فتنة بني اسرائيل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الوعي سلاح المصريين ضد المتربصين

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نحن أمام أزمة غير مسبوقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ