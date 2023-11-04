رئيس مدينة الزقازيق يتفقد موقف الأحرار ويتأكد من الالتزام بتعريفة الركوب

أكد المحاسب علي الصناديلي، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالمرور على مواقف سيارات الأجرة بنطاق المحافظة؛ للتأكد من انتظام الحركة بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين وتثبيت سعر السولار، تم تفقد الموقف العمومي بمنطقة الأحرار بمدينة الزقازيق لمتابعة انتظام حركة سيارات الأجرة والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب.

والتقى رئيس مركز ومدينة الزقازيق بعدد من المواطنين المتواجدين بالموقف، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة المقررة.

وشدد على ضرورة الالتزام بتطبيق تعريفة الركوب، مشدداً على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين بتطبيق تعريفة الركوب.

وأشار رئيس مركز ومدينة الزقازيق إلى أن محافظ الشرقية شدد على عدم السماح لأي من سائقي سيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس التلاعب بأسعار تعريفة الركوب المحددة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

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