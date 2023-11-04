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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور 100 شركة وهيئة اقتصادية.. العامة للاستثمار تشارك في منتدى مصري ياباني بطوكيو

جانب من الزياره
جانب من الزياره

قام حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بزيارة ترويجية إلى اليابان، بحضور ممثلي مجلس الأعمال المصري الياباني، ومركز التعاون الياباني للشرق الأوسط JCCME، وتنظيمها من خلال السفارة المصرية ومكتب التمثيل التجاري بطوكيو.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات ثنائية مع كبرى الشركات اليابانيه في قطاعات صناعة السيارات ومكوناتها، والصناعات الإلكترونية، والصناعات الدوائية،  ومعدات الإنشاءات، والطاقه الجديدة والمتجددة، والصناعات الغذائية، إلى جانب أهم البنوك والمؤسسات المالية اليابانية،  وممثلي المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بطوكيو.

وأكد ممثلو الشركات اليابانية على ثقتهم بالاقتصاد المصري، وتقديرهم لجهود الحكومة المصرية في تعزيز كفاءة بيئة الاستثمار في مصر، وأعربوا عن رغبتهم في ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري،  الذي يعتبر مركز رئيسي لتصنيع وتصدير العلامات التجارية اليابانية.

وتضمنت الزيارة عقد منتدى استثماري مصري ياباني بحضور ممثلي 100شركة وهيئة اقتصادية يابانية، تم فيه استعراض مجالات الاستثمار المستقبلية والفرص الاستثمارية المتنوعة بمصر، والتجارب الناجحة للشركات اليابانية العاملة في مصر كشركه سوميتومو مصر وشركه اوتسوكا.

ونظم السفير محمد أبو بكر،  سفير مصر بطوكيو، مائدة مستديرة ضمت رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والشركات اليابانية العاملة في مجال صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بمقر السفارة، بغرض عرض استراتيجية الدولة لتصنيع السيارات، وإطلاع مجتمع الأعمال الياباني على مستجدات بيئة الأعمال في مصر.

وقام حسام هيبة بزيارة مركز الإبداع التكنولوجي بمدينه أوتا الصناعية، وهي من أكبر  التجمعات الصناعية في مدينة طوكيو، ويعمل بها عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات،  وذلك للتعرف على التجربة اليابانية في تطوير الصناعة من خلال التطبيقات الإبداعية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، وكذلك التعرف على أفضل التسهيلات والحوافز التي تقدمها الحكومة اليابانية لرواد الأعمال.

منتدى استثماري مصري ياباني حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مركز التعاون الياباني لقاءات ثنائية

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