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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حالاتهم حرجة| كاتبة فلسطينية: عدد الجرحى تجاوز 24 ألف مصاب في غزة..فيديو

براء عماد الكاتبة
براء عماد الكاتبة الصحفية الفلسطينية

قالت براء عماد الكاتبة الصحفية الفلسطينية، إن الوضع في قطاع غزة كارثي للغاية، مؤكدة أن اليوم هو اليوم الـ 29 على العدوان الإسرائيلي المستمر على أهالي قطاع غزة بفلسطين.

وأضافت براء عماد خلال لقائها مع الإعلامية لميس سلامة عبر تطبيق skype، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن أعداد الشهداء الفلسطينيين يقترب من 10 ألاف شهيد، لافتة إلى أن 70% من الشهداء هم من الأطفال و النساء و كبار السن.

قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية حقيقية


وأشارت الكاتبة الصحفية الفلسطينية إلى أن عدد الجرحى الفلسطينيين يزيد عن 24 ألف جريح و حالات إصابتهم حرجة للغاية، مضيفة أن قطاع غزة يعاني من كارثة إنسانية حقيقية، حيث لا يوجد كهرباء أو مياه أو غذاء، بالإضافة إلى فصل الإنترنت عن قطاع غزة.

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