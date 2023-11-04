أول جولة.. الصين وأمريكا تجريان مشاورات ثنائية بشأن الشئون البحرية

عقدت الصين والولايات المتحدة الجولة الأولى من الحوار حول الشئون البحرية، حيث ترأس من الجانب الصيني هونج ليانج، مدير إدارة الحدود والشئون البحرية بوزارة الخارجية، ومايكل لان، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق آسيا والمنسق للشئون الصينية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن القطاعات المعنية بالبحرية والدفاع من البلدين.

وناقش الطرفان بصراحة وعمق وإيجابية مواضيع مثل الوضع البحري والأمن البحري والتنمية البحرية والبيئة.

وأكد الطرفان ضرورة تحسين الحوار والتواصل والتعامل مع الوضع البحري، وتفادي سوء الفهم والتقييم، واستغلال فرص التعاون المشترك.

وعبرت الصين عن موقفها الثابت بخصوص القضايا البحرية، وأبدت قلقها الشديد من التصعيد العسكري الإقليمي للولايات المتحدة، والاستكشافات القريبة المتكررة ضد الصين، والتحريض على دعم الأعمال التي تنتهك وتستفز الصين في بحر الصين الجنوبي.

وطالبت الولايات المتحدة بالاحترام الجدي لسيادتها الإقليمية وشئونها البحرية وحقوقها، والامتناع عن التدخل في النزاعات البحرية بين دول المنطقة، والمساهمة في السلام والاستقرار الإقليميين بدور إيجابي.