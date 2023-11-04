وزير الري ومحافظ بني سويف يتابعان إزالة تعديات على النيل

تابع الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، أعمال إزالة مبان مخالفة تعدى بالبناء على النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك باستخدام المعدات الثقيلة.



وتفقد وزير الري ومحافظ بني سويف، اليوم السبت، بزيارة لمجرى النيل في مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، لمتابعة إزالة مخالفات بالبناء على النيل بدائرة المركز، والتي كانت عبارة عن مبان بالخرسانات المسلحة.



وشدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،على أهمية واستمرار الجهود لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل،على مستوى المراكز والمدن، والتواصل الدائم مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات والوحدات المحلية لإزالة أي مخالفة فورًا.



وأكد محافظ بني سويف على استمرار الحملات لإزالة كافة التعديات على نهر النيل والمتابعة والتصدي لأي حالة تعديات سواء على أملاك الدولة او الأراضي الزراعية او نهر النيل، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التعديات.