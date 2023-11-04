الشباب والرياضة تجهز أسرة في العريش لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

تستعد وزارة الشباب والرياضة، لاستقبال الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث قطاع غزة.. حيث تم تجهيزات إعداد 50 سرير بنادي اتحاد شمال سيناء والمدينة الشبابية بالعريش، لاستقبال الجرح من الأشقاء الفلسطينيين، موجها بضرورة الاهتمام بكل التفاصيل ورعاية المرضى من الفلسطينيين بكل عناية.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الوزير أن الشباب والرياضة تعمل تنسيقًا مع وزارة الصحة المصرية والمحافظة، لاستقبال أشقائنا الفلسطينيين وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية اللازمة لهم.



الظروف الصعبة:

تأتي هذه الخطوة تأكيداً على أهمية التضامن والوحدة فى مثل هذه الظروف الصعبة، وتأكيداً على التزام وحرص الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتعبيراً عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني.

