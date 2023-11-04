ورود وهدايا.. مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة إنجليزية بعد توقف لسنوات

استقبل مطار شرم الشيخ الدولي أمس أولي رحلة طيران انجليزية تابعة لشركة الخطوط البريطانية British Airways بعد توقف دام لسنوات عديدة، بالورود والهدايا التذكارية ومن المقرر أن يستقبل المطار أربع رحلات أسبوعيًا خلال الفترة القادمة.

وقامت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع سلطات مطار شرم الشيخ لاستقبال أولى رحلات خطوط الطيران البريطانية للترحيب بالسائحين وتقديم الهدايا التذكارية و المطبوعات السياحية متمنية لهم قضاء اجازة ممتعة في مدينة السلام، وقد عبر السائحين عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال مشيدين بالنظام والإجراءات داخل المطار.



وتعتبر السياحة الإنجليزية من الأسواق السياحية الهامة لمدينة شرم الشيخ حيث يقبل السياح الإنجليز وخاصة في فصل الشتاء لقضاء عطلاتهم بها لما تتمتع به من طقس دافئ .

السياح الإنجليز

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