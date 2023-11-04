داخل كنيسة وتردد الترانيم.. فيديو مثير للجدل لـ لقاء الخميسي حول ديانتها

أثارت الفنانة لقاء الخميسي، حالة من الجدل الواسع خلال الساعات القليلة الماضية؛ بعد انتشار فيديو لها، في أثناء تواجدها داخل كنيسة، وتردد الترانيم، وهو الأمر الذي تسبب في ظهور العديد من علامات الاستفهام؛ حيث انتشر الفيديو بعنوان “لقاء الخميسي تغير ديانتها”.

شاهد الفيديو:

كانت البداية، بانتشار مقطع فيديو للفنانة لقاء الخميسي وهى داخل كنسية، وتردد الترانيم، وهو الأمر الذى أثار حفيظة رواد السوشيال ميديا، الذين تصوروا أنها قامت بتغيير ديانتها، خاصة أن الفيديو الذي انتشر، تم الترويج لها بنفس هذا المعنى، بعنوان “لقاء الخميسي تغير ديانتها”.

وتسبب هذا الفيديو في حالة من الغضب لدى لقاء الخميسي، خاصة أن البعض ربط أيضا بين الفيديو وحديثها من قبل عن ديانتها في أحد البرامج مع الإعلامي تامر شلتوت، وهو ما دفعها للخروج عن صمتها مجددا لوقف حديث السوشيال ميديا، حيث قالت لقاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”: "اسمي لقاء عبد الملك عبد الرحمن الخميسي، مصرية مسلمة، عن أب وجد وجدة مسلمة، وأمي آشورية مسيحية، لكل من يهمه الأمر، الذي من المفترض أنه لا تخصه ديانتي أو ديانة غيري، أنا أحترم كل الشعوب والديانات والأفكار، حتى لو اختلفت معها، طالما لا تسبب لي ولعائلتي الصغيرة والكبيرة أي نوع من أنواع الأذى النفسي أو غيره".