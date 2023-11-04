كرات نارية.. ظاهرة سماوية مذهلة في هذا الموعد | تفاصيل

تشهد سماء الأرض حاليًا ظاهرة سماوية مذهلة لن ترغب في تفويتها. إذا كنت تعيش في منطقة تتمتع بأجواء صافية خلال الأسبوع القادم، فتأكد من تخصيص بضع دقائق للنظر إلى الأعلى واستكشاف جمال نيازك Taurid - طوريد.

ووفقا لموقع “سبيس” لعلوم الفلك، تعتبر شهب Taurid زخات ضعيفة وطويلة الأمد تمتد على مدار النصف الأول من شهر نوفمبر.

تتميز هذه الشهب بالبطئ وتكثر فيها الكرات النارية. يعوق ضوء القمر المشاهد في الفترة المتأخرة من الليل حتى حوالي 9 نوفمبر، ولكن يمكن أن تشهد معدلات تصل إلى 10 نيازك في الساعة في أي وقت حتى 13 نوفمبر. ومن الممكن رؤية معدلات ثلاثة أو أربعة نيازك في الساعة في نهاية أكتوبر وخلال نوفمبر.

تمتاز شهب طوريد بكونها غير عادية حيث يمكن رؤية الشهب في السماء سواء في المساء أو في الصباح. تمتاز نقطة الأصل المشعة لهذه الزخة، والتي تقع على بُعد حوالي 5 درجات جنوب مجموعة نجوم الثريا، بأنها مرتفعة نسبيًا في سماء الكوكب خلال هذا الوقت.

كلما زادت كثافة الشهب، زاد عدد الشهب التي يمكن رؤيتها في كل مكان في السماء. يحتوي حطام Taurid على شظايا أكبر بشكل ملحوظ من تلك التي تتسبب بها المذنبات الأخرى، وبالتالي فإن هذه الزخات النيزكية ُظهر أحيانًا عددًا قليلاً من الشهب الساطعة التي تعرف باسم "الكرات النارية".

يُعتبر نيزك Taurid أحد أبطأ الشهب بين الزخات النيزكية الكبيرة، حيث تصطدم هذه الشهب بالأرض بسرعة تبلغ حوالي 17 ميلًا (27 كيلومترًا) في الثانية. وقد لاحظ العديد من العلماء أن شهب Taurid ذات ألوان زاهية، حيث يتواجد اللون الأصفر بشكل رئيسي، ولكن تم تسجيل العديد من الكرات النارية ذات الألوان البرتقالية والخضراء والحمراء والزرقاء.