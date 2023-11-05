عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قطعة أرض تتسبب في إنهاء حياة مزارع وابنة أخيه| تفاصيل صادمة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقى مزارع في بداية العقد الرابع من العُمر؛ مصرعه؛ إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، بينما أصيبت ابنة أخيه- طالبة- في منتصف العقد الثاني من عمرها، بطلق ناري في الفخذ الأيمن، وذلك في مشاجرة بالأسلحة النارية؛ بسبب الخلافات على ملكية قطعة أرض بناحية الجزيرة المستجدة، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

 

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع جثة ومصابة. 

 

وبالانتقال والفحص تبين أن طرفيها كل من:"(طرف أول) حمدي م ح ا- 30 سنة- مزارع- جثة هامدة به آثار طلق ناري بالرأس، وابنة أخيه تغريد ا م ح- 16 سنة- طالبة- مصابة بطلق ناري بالفخذ الأيمن، ونجل شقيق الأول محمد م م ح- 19 سنة- مزارع"، وبين (طرف ثان):" ياسين ا ع ا- 39 سنة- مزارع، وشقيقه ناجي ا ع ا- 42 سنة- مزارع، والطرفان يقيمان دائرة المركز".

 

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي بينما تم نقل المصابة إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتها الصحية.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية آلية، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر، وإطلاق الأول من الطرف الثاني أعيرة نارية من السلاح المضبوط بحوزته؛ مما أدى إلى إنهاء حياة ،الأول وإصابة نجلة شقيقه، وذلك بسبب خلافات قائمة بين الطرفين على ملكية قطعة أرض بذات الناحية.

 

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

أسلحة النارية الطرفين الطرف الثاني تفاصيل الواقعة شقيقة طلق ناري نشوب مشاجرة قطعه أرض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه كاملة| تطور عاجل في سعر الذهب الآن.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة سارة من البترول للمواطنين بشأن أسعار البنزين والسولار

الصعايدة يودعون رمسيس.. حكاية أضخم محطة قطارات في مصر| الافتتاح اليوم

سعر الذهب اليوم 5-11-2023 في محلات الصاغة

أسعار تذاكر المترو والقطارات والنقل العام الآن بعد زيادة البنزين|مفاجأة سارة

بالتقسيط وبدون فوائد.. تيسيرات عاجلة من الحكومة لتحويل السيارات للعمل بالغاز

المعارضة الإسرائيلية ترد على تصريح «إلقاء قنبلة ذرية على غزة»

حتى لا تتعرض للنصب.. السعر الرسمي لأنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

ملفات ساخنة في الزمالك.. تمرد الثلاثي يقلب الموازين وتفاصيل الأيام الأخيرة لـ أوسوريو

26 ميدالية حصيلة أبطال مصر البارالمبيين في رفع الأثقال بكأس العالم

سفارة الصين بالقاهرة: مصر من أهم الدول في المنطقة العربية والإفريقية

ضجة في إسرائيل بسبب تصريح "إلقاء قنبلة ذرية على قطاع غزة" وحماس ترد

عامل خردة خطف فتاة الجيزة المعاقة وعاشرها والمحكمة تصدر عقوبة رادعة.. تفاصيل

الأب يصارع الموت.. حريق يودي بحياة سيدة وأبنائها الثلاثة في الطالبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب أنيميا.. تحذير من سوس بالسمك المشوي الجاهز

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفلفل الأبيض بدلا من الأسود؟

ساب المعسكر| أحمد فتوح يخرج عن صمته بعد قرار نادي الزمالك (تفاصيل)

فنان شهير يجري عملية بسببها.. كيف تكتشف أمراض المخ من الأعراض؟

فيديو

رجال بأجساد الصغار.. مقطع فيديو مؤثر لطفل فلسطيني يروي ما حدث لمنزله

«اللي يموت الأول هيتاكل».. شاب كهف تايلاند أنهى حياته بعد مأساة 5 سنوات لسبب صادم «فيديوجراف»

وزير الصحة يكشف تفاصيل التعامل مع جرحى قطاع غزة

انتهاكات للقانون الدولي.. سامح شكري يضع بلينكن في الزاوية بسبب حرب غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى قلب الموازين العسكرية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: نحتاج لموقف عربي حاسم

اﻟﻤﺰﻳﺪ