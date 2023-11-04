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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: استمرار دورة إعداد المدربين TOT الأساسية للأسبوع الثاني

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

يشهد الأسبوع التدريبي الحالي الذي يبدأ غدا، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، تنفيذ الأسبوع الثاني من دورة إعداد المدربين (TOT) الأساسية بمركز سقارة والتي من المقرر أن تستمر لمدة 3 أسابيع ، ويستفيد منها 50 متدرباً من ديوان عام الوزارة والمحافظات.

هذه الدورة الهامة تأتي ضمن سلسة من الدورات التي نظمها مركز سقارة خلال السنوات الماضية بهدف إعداد أفراد محترفين لديهم خلفية وخبرات عملية كافية للعمل كمدربين مع اكسابهم المهارات التي تمكنهم من نقل المعلومات والخبرات إلى الآخرين بالأساليب التدريبية الحديثة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بإفراز عناصر قادرة على الإدارة الجيدة للدورات التدريبية ولتدريب العاملين لا مركزياً في المحافظات خاصة، حيث سيتم الاستعانة بهم في الدورات المتقدمة التي ينفذها المركز خلال الأسابيع القادمة، كما سيتم الاستفادة من مشروعات التخرج التي أعدها المتدربون في تنفيذ حقائب تدريبية جديدة يتم ادراجها في خطط تدريب مركز سقارة في الأعوام القادمة.

ونوه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بأن الاسبوع الثاني من دورة ( TOT ) ستركز على عدة موضوعات أبرزها تصميم وتطوير محتوي التدريب الإلكتروني ومبادئ وممارسات التدريب الإلكتروني، والتسويق الإلكتروني للمدرب من خلال عرض نماذج لأحد برامج التسويق الإلكتروني علي السوشيال ميديا، واستخدام الانفوجراف في التدريب والفلايرز والفيديو في التسويق، كما يتم التدريب علي كيفية تصميم الدورة التدريبية وتحليل الفئة المستهدفة منها، وكيفية تصميم المحتوي ومنهج الدورة التدريبية، وكيفية استخدام الوسائط التعليمية مثل الشرائح والفيديو وغيرها من التقنيات الحديثة في إعداد العرض التقديمي، كما يتم تدريب عملي علي إعداد واستخدام هذه الوسائط، كما يتم تنمية مهارات المدرب علي كيفية إعداد مشروع التدريب وتطبيق المهارات والمفاهيم المكتسبة في التدريب في مشروع تدريبي عملي، وخلق مواقف من الواقع العملي واستخدامها في أغراض التدريب.

ويتضمن الجزء الثاني من دورة إعداد المتدربين علي عدة موضوعات وهي: ربط تجربة الممارسة في النظرية التدريبية وتحفيز ذهن المتدرب لخلق المعلومة الجديدة بدلًا من استهلالكها وكيفية ربط هذه المعلومة بالحصيلة المعرفية الموجودة لدي المتدرب، والتعرف علي مبادئ إدارة النقاش والحوار وتوزيع الأدوار والمهام وكيفية التعامل مع المواقف الصعبة واحتوائها، والتعرف علي أهمية الصحة النفسية في العلاقات الإيجابية داخل فريق العمل ومع المتدربين، بالإضافة إلي التعرف علي مفهوم الجدارات في مواصفة العملية التدريبية، ومهارات المدرب المحترف وصناعة الكاريزما والثبات الانفعالي، ويختتم الأسبوع الثاني من الدورة التدريبية بإعداد عدة ورش عمل حول أنماط المتدربين المختلفين وكيفية التعامل معها، وإدارة المجموعات وحل المشكلات، وورشة عمل بشأن التطبيق العملي لنموذج الجدارات.

التنمية المحلية للتدريب إعداد المدربين TOT هشام امنة مركز سقارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

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