وزير الصحة: الرئيس السيسي يتابع علاج المصابين من الأشقاء الفلسطنيين يوميًا

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الأطباء يقومون بعمل بطولي، لافتًا إلى أن ماتنشره وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أقل بكثير مما يتم رؤيته في الواقع من مأس، معقبًا: “كل الشكر والتقديرلأطباء وزراة الصحة والمتبرعين من قطاعات الدولة بشكل عام”.



وأضاف “عبد الغفار” خلال مؤتمر صحفي في مدينة العريش أذاعته فضائية اكسترا نيوز، أن الرئيس السيسي يتابع الأمر يوميًا، حيث يتم رصد الحالات وماتم من إجراءات وإرسالها إلى الرئيس، متابعًا: “الأمر يلقى كامل الدعم من الرئيس مهما كانت التكلفة والمجهود،و يتم توجيه الدعم الكامل للأشقائنا في فلسطين”.