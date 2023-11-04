رئيس مياه القاهرة: 250 مليون جنيه لإحلال وتجديد الخطوط والمحطات

أكد المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى انه تم الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد لعدد من الخطوط الكبيرة والمتوسطة على مستوى محافظة القاهرة بتكلفة 250 مليون جنيه بعد انتهاء عمرها الافتراضي و تعرضت للكسر اكثر من مرة وبعضها بالمناطق الحيوية ولها تأثير كبير على عدد من المناطق.

وأوضح أن الاعمال شملت خط 1500 مم الذى يخدم العديد من مناطق السلام والمرج وعين شمس ومصر الجديدة والمطرية ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى وخط 1200 مم بشارع عبد الحميد بدوى وتم الانتهاء من اعمال الاحلال والتجديد بالخط في المناطق التى حصلت الشركة على تصاريها بها للحفر ويخدم الخط اكثر من مليون و٥٠٠ الف نسمة بمناطق مساكن شيراتون والملتقى العربى وبعض مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر وبعض المناطق الاخرى، والذى تم انشاؤه منذ اكثر من 45 عاما وتعرض للكسر اكثر من مرة نظرا لتهالكه وكان له تأثير كبير على حركة المرور والمناطق التى يخدمها.

وأشار رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى إلى انه تم عقد اجتماع مع رؤساء القطاعات والادارات المختلفة لبحث تنفيذ اعمال الاحلال والتجديد وصيانة الخطوط والروافع والمحطات واجراء العمرات السنوية وصيانة اجهزة القياس خلال الفترة الشتوية و انخفاض الاستهلاك

واوضح انه تم وضع خطة كاملة لمراجعة الشبكات والخطوط والانتهاء من اعمال الصيانة والتجديد خلال فصل الشتاء ووضع جدول زمنى للانتهاء من الاعمال وادخالها الخدمة قبل الانتهاء من فصل الشتاء والاعتماد الكامل على التحول الرقمى فى قياس منسوب المياه من النيل امام المحطات.