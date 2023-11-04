وزير الصحة: لسنا في حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان أننا لسنا في حاجة لإنشاء مستشفيات ميدانية في سيناء.. مستشفياتنا تستوعب الأعداد القادمة من غزة.



وأضاف “عبد الغفار” أن الأطباء يقومون بعمل بطولي، لافتًا إلى أن ماتنشره وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي أقل بكثير مما يتم رؤيته في الواقع من مأس، معقبًا: “كل الشكر والتقديرلأطباء وزراة الصحة والمتبرعين من قطاعات الدولة بشكل عام”.



وأشار وزير الصحة إلى أن الرئيس السيسي يتابع الأمر يوميًا، حيث يتم رصد الحالات وماتم من إجراءات وإرسالها إلى الرئيس، متابعًا: “الأمر يلقى كامل الدعم من الرئيس مهما كانت التكلفة والمجهود،و يتم توجيه الدعم الكامل للأشقائنا في فلسطين”.