مفاجأة الميركاتو الشتوي.. مهاجم سوبر على رادار الأهلي وآخر في الطريق للرحيل

تصدر اللاعب الفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عناوين البرامج والتقارير الرياضية خلال الساعات الأخيرة بعد أداءه المتواضع مع الفريق.

وتعرض موديست، لهجوم واسع عقب خروج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي، بعد تعادله مع فريق صن داونز الجنوب الأفريقي، وسط أداء مخيب من المهاجم الفرنسي.

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين، انتهى بفوز فريق صن داونز بهدف نظيف، حيث فشل الأهلي في الفوز في لقاء الإياب وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، ليتأهل الفريق الجنوب أفريقي على حساب المارد الأحمر.

مصير موديست مع الأهلي

- تعاقد الأهلي مع موديست في الميركاتو الصيفي الماضي لمدة موسم واحد، قادمًا من فريق بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة انتقال حر.

وحتى الآن، لم يقدم موديست المستوى المتوقع منه في الفريق الأحمر، وهذا ما أشار إليه الإعلامي سيف زاهر في تصريحاته التلفزيونية الأخيرة، حيث سيتم مراقبة موديست خلال مباريات الأهلي في بطولة الدوري حتى يناير المقبل.

ومن المتوقع أن يرحل موديست عن الأهلي في يناير المقبل، حيث أشار زاهر إلى وجود لاعبين آخرين تحت إشراف النادي، أحدهما أجنبي والآخر مصري، وسيتم الاتصال بهما في يناير للتعاقد معهما.

مهاجم سوبر على رادار الأهلي

وفقًا لما ذكره سيف زاهر، يوجد مهاجم سوبر على رادار الأهلي، ولكن لم يتم الكشف عن اسمه بعد.

وهناك تلميحات بأن الأهلي يستهدف التعاقد مع مهاجم الاتحاد السكندري الأنجولي مبولولو في يناير المقبل، لا أحد يعلم صحة هذه التلميحات حتى الآن.

ورغم رفض محمد موصلي رئيس نادي الاتحاد السكندري، إلا أن زاهر أشار إلى أن رحيل مابولولو قد يتم بفضل علاقة رئيس النادي محمود الخطيب بحكومة الاتحاد السكندري.

تصريحات سيف زاهر ببرنامج «ملعب أون تايم»

قال سيف زاهر ببرنامج «ملعب اون تايم» الذي يقدمه عبر فضائية «أون تايم سبورتس»:

«من الآن حتى يناير المقبل، موديست، تحت الاختبار خلال مباريات الأهلي في بطولة الدوري حتى شهر يناير المقبل».

وأضاف: «موديست، وارد يرحل عن الأهلي في يناير المقبل»، مضيفًا: «هناك لاعبين تحت منظار الأهلي، واحد أجنبي وواحد مصري، للتعاقد معهم في يناير المقبل».

وأكمل حديثه عن خطط الأهلي في ضم مابولولو: «الأنجولي مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري في الصورة داخل الاهلي، لضمه في يناير المقبل»، مضيفًا: «على الرغم من أن محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري رفضه رحيل مابولولو، إلا أن محمود الخطيب، رئيس الأهلي قادر على إنهاء الصفقة، نظرًا لعلاقته القوية مع إدارة الاتحاد السكندري».