حدث مفاجئ .. عضو بالكنيست يتهم زعيم الصهيونية بإبادة غزة مثل النازيين

فقد سياسيون في كيان الاحتلال الصهيوني ، صبرهم على قائد الاحتلال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث طالبوا برحيله، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز عربية.

وقبل الحرب العدوانية التي تشنها قوات الاحتلال على أبرياء غزة وأطفالها، كان سكان الاحتلال يريديون رحيل نتنياهو خاصة وأن المظاهرات ضده قامت بشكل عنيف طلبا منه الخروج من الحكم لتدخله بتوسيع سلطات الحكومة أمام سلطات القضاء ممثلة في المحكمة العليا .

واعتبر سياسيون ونشطاء داخل الكيان، أن فشل المخابرات الصهيونية في وقف هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي لا يتحمله إلا نتنياهو برغم من أنه خرج محاولا التنصل من ذلك والقاء اللوم على الاجهزة الأمنية والعسكرية التي لم تحذره من هجوم للمقاومة.

لكن المفاجأة أن عضو بالكنيست الإسرائيلي (البرلمان) وفق ما ذكرت سكاي نيوز، طالب برحيل حكومة بنيامين نتنياهو، معتبرا الأمر "مسألة حياة أو موت"، وذلك لسبب رئيسي وهي أن حكومة نتنياهو تصر على مواصلة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.

وقال النائب عوفر كسيف : "هذه الحكومة الدموية تحاول الميل بدولة إسرائيل نحو نظام ديكتاتوري فاشٍ بشكل كامل، ولا تعنيها حياة أي شخص، حتى الرهائن الموجودين في غزة".

ويعد كسيف من النواب المعارضين لحكومة اليمين المتطرف الحالية.

وأصدرت اللجنة الأخلاقية في الكنيست قرارا بإبعاد كسيف لمدة 45 يوما ووقف راتبه لـ14 يوما، بسبب إدانته لما يقوم به الجيش الصهيوني من مجازرعلى قطاع غزة.

وقارَن كسيف سياسة الحكومة الحالية بالنازية، بعد أن أسفرت هجماتها على غزة والضفة عن قتل وإصابة الآلاف.