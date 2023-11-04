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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«كتلة الحوار» تجدد إدانتها لمجازر الاحتلال في قطاع غزة

رئيس حزب كتلة الحوار
رئيس حزب كتلة الحوار

أدان الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، المجازر الدموية، التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، بعدما قصفت امس  ثلاثة مستشفيات من بينها مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى القدس.

وأشار رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار، إلى أن ما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين مرفوض بشكل قاطعي، مؤكدًا على الرفض الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرا من أن الوضع بات كارثيا ولا يتحمله بشر.

وطالب «عادل»، بتدخل دولي فوري لوقف تلك المجازر وتطبيق هدنة إنسانية لإيصال المساعدات للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة، مؤكدًا أن المستشفيات ستتحول إلى مقابر جماعية ، فهذه ليست المرة الأخيرة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف إحدى المستشفيات، محذرًا من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار ، على أن هذه الجرائم والمجازر تؤجج الأوضاع داخل المنطقة، وتنذر بانزلاق الأوضاع إلى مستوى خطير من الغضب الشعبي والرسمي، جراء سقوط آلاف الشهداء والمصابين، مشيرا إلى الدور المصري الكبير في دعم القضية الفلسطينية.

الشعب الفلسطيني كتلة الحوار مجلس أمناء كتلة الحوار رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار الدكتور باسل عادل

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