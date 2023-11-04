شركة صينية تبرم اتفاقا مدته 27 عاما لشراء الغاز المسال من قطر

أبرمت شركة سينوبك الصينية المملوكة للدولة اتفاقا جديدا مدته 27 عاما مع قطر للطاقة لتوريد وشراء الغاز الطبيعي المسال، بحسب بيان للشركة.

وأضافت سينوبك في بيانها، أنه بموجب الاتفاق ستتعاون الشركتان في المرحلة الثانية من مشروع حقل الشمال للغاز، الذي سيورد ثلاثة ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى سينوبك.

كما قالت سينوبك إنها ستحصل على حصة خمسة بالمئة في المرحلة الثانية للمشروع المشترك.

ويعد الاتفاق الذي تم توقيعه في معرض الصين الدولي للاستيراد في شنغهاي ، هو ثالت صفقة طويلة المدى للتوريد بين سينوبك وقطر للطاقة، أحدى أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووقع الطرفان اتفاقا لشراء وبيع الغاز الطبيعي المسال مدته عشر سنوات في 2021 واتفاقا مدته 27 سنة العام الماضي.

وحقل الشمال جزء من أكبر حقل للغاز في العالم، وتتقاسمه قطر مع إيران التي تطلق على الجزء التابع لها حقل بارس الجنوبي.