جمعية القانون الدولي: المقاومة الفلسطينية ليست إرهابية بل حركات تدافع عن أرضها

قال أحمد رفعت رئيس جمعية القانون الدولي، إن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية صرح، بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، كما أن المحللين الإسرائليين اعتبروا الفصائل الفلسطينية منظمة إرهابية، وهذا خطأ كبير.

واسترسل رفعت، خلال مداخلته الهاتفية على قناة “دي إم سي”: اعتبروا الفصائل والمقاومة الفلسطينية منظمة إرهابية، ونسوا أن أصحاب الأرض هم الفلسطنيين، متابعا: تقرير المصير ورد مرتين في الميثاق الدولي، والذي يقتضي بالاستقرار والرفاهية لقيام علاقات سلمية وودية بين الدول.



وشدد على أن حماس ليست منظمة إرهابية، بل هي مقاومة تدافع عن أرضها، منوها بأن الشعوب من حقها أن تختار مصيرها دون تدخل أجنبي.