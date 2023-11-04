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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار الخير تنعش حياة البدو في حلايب وشلاتين .. شاهد

صورة موضوعية
صورة موضوعية

 استقبل سكان مناطق حلايب وشلاتين وأبورماد وجبل علبة، جنوب البحر الأحمر، أمس، هبوب عواصف المطر الغزيرة، مصحوبة بانخفاض واضح في درجات الحرارة وتقلّبات ملحوظة في الرؤية بفرحة لا توصف،. 

هذا الهطول المطري المتوقع أن يُعجّل بتشكّل السيول في الأودية الجبلية، وسيساهم في ملء الخزانات الجوفية، وبالتالي ظهور المراعي الخضراء خلال الأيام القادمة.

احتفالات بعبق الماضي ومستقبل واعد

و احتفل المئات من أبناء القبائل البدوية بالبشارية والعبابدة، في عدة أودية صحراوية بالبحر الأحمر، بامتلاء الأودية الصحراوية بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت.

إعادة الاستقرار للحياة البرية والبدو

ويصف باحثو البيئة هذا الهطول بأنه نوع من الاستقرار للبدو داخل الأودية الجبلية، الذي سيمكّنهم من استقرار قطعان الإبل والماشية لفترة ممتدة. المشايخ البدو في المنطقة أكدوا أن تلك الأمطار ستسهم في استقرارهم وتكاثر الحياة البرية، خاصة الغزال المصري والأرانب البرية، إضافة إلى نمو الأعشاب الصحراوية.

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