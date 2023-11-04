قطر: استمرار قصف غزة يُعقد جهود إطلاق سراح الرهائن

قالت وزارة الخارجية القطرية، اليوم السبت، إن استمرار القصف على قطاع غزة يعقد جهودها للتوسط في إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة المقاومة الفلسطينية حماس.

وقالت الوزارة في بيان إن وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أدلى بهذا التصريح خلال اجتماع مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم السبت.

جاء ذلك عقب حث دولة الإمارات للولايات المتحدة من أجل الضغط علي إسرائيل لإنهاء سريع للحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، إن الحرب الأخيرة في غزة تظهر أن سياسة الاحتواء الإسرائيلية قد فشلت.

وأكد أنور قرقاش، وفقا لما نشرته صحيفة جيوزاليم بوست، أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الضغط علي إسرائيل من أجل إنهاء سريع للصراع ووضع استراتيجية جديدة. وحذر من أن تكون الولايات المتحدة غير فعالة لو لم تتمكن من تحقيق مثل تلك الخطوة.

وأضاف أنور قرقاش في مؤتمر سياسي في أبو ظبي: "إذا استمرت هذه الأزمة، وخاصة الجانب الإنساني، وإذا أعادتنا الأزمة إلى دائرة سياسة الاحتواء القديمة التي كانت سائدة قبل 7 أكتوبر، فأعتقد أن الدور الأمريكي في هذه الحالة يتغافل عن القيام بدوره، فالإدارة الأمريكية تعرف جيدا الصواب أو الخطأ.