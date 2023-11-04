المدارس تعلن الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 |اعرفها الآن

أصدرت المدارس تنبيها عاجلاً لطلاب الصف الثالث الإعدادي ، بشأن التقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024.

حيث قالت المدارس ، إنه لابد من تقديم الأوراق المطلوبة من طلاب الصف الثالث الإعدادي للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالفصلين الأول والثاني من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

حيث أوضحت المدارس أن هذه الأوراق المطلوبة للتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 تتمثل في :

- شهادة ميلاد كمبيوتر + 2 صورة منها

-7 صور حديثة خلفية بيضاء مطبوع تحتها الاسم

-إيصال المصروفات الدراسية + صورتين من الايصال

-إيصال رسم الامتحان 158 جنيها

-الإستمارة الإلكترونية

-طابع تعليمي فئة 10 جنيهات



وأعلنت مديريات التربية والتعليم ، الفئات المسموح لها بالتقدم لـ امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 ، مؤكدةً أنه يتم تسجيل استمارة التقدم للطلاب النظاميون لجميع الطلاب المقيدين في الصف الثالث الاعدادي بمدارس التعليم الأساسي “الرسمية والخاصة” في العام الدراسي الجديد 2023/2024 الكترونيا على موقع الوزارة وسحبها ومراجعتها واعتمادها من المدرسة.

وأوضحت مديريات التربية والتعليم ، أنه يتم تحرير استمارة التقدم للطلاب الراغبين في التقدم للامتحان من الخارج نظام المنازل من أحدي الفئات التالية:

من سبق دخولهم امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم ورسبوا عامين متتاليين على أن يتقدم الطالب ببيان رسوب عام 2022.

الطلاب الراسبون في امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعلم الأساسي «الإعدادية العامة» عام 2022 وما قبلها أن يتقدم الطالب بأخر بيان رسوب مع أخذ إقرار علي الطالب بعدم التقدم للسنوات التي لم يتقدم فيها الامتحان.

الطلاب الناجحون في الصف الثاني الإعدادي العام على نظام المنازل على أن يتقدم الطالب ببيان نجاح من الصف الثاني الى الصف الثالث منازل اعدادية عامة .

الطلاب الراسبون في الصف الثالث بالإعدادية الأزهرية ويرغبون في التقدم على نظام المنازل ويتقدمون لأداء الامتحان بأقرب مدرسة لمحل اقامتهم وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات المقدمة وقانونيتها، وكذلك الطالب الناجح بالصف الثاني الاعدادي الأزهري ويرغب في التعليم العام من الخارج منازل على أن يقدم الطالب ما يفيد عدم على قاعدة البيانات الإلكترونية بالأزهر الشريف.

الطلاب الراسبون بالشهادة الإعدادية من خارج المحافظة وما قبلها له حق التقدم على نظام المنازل على أن تحرر الاستمارة من أقرب مدرسة المحل اقامته وعلى المدرسة التحقق من صحة المستندات وقانونيتها.

ومن جانبه .. أعلن عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أن امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ستكون بنفس النظام المتبع في الأعوام السابقة.

وأضاف وكيل الوزارة أن الورقة الامتحانية ستكون طبقا للمواصفات الواردة من المركز القومي للامتحانات مشيرا إلى أن امتحان كل مادة دراسية سيخصص له ورقة أسئلة وكراسة إجابة لكل طالب كما هو متبع ومتعارف عليه وسيتم تدريب الطلاب عليها طوال العام الدراسي.



وفي ختام البيان الإعلامي أكد شحاتة أن المديرية ستقوم بكافة الإجراءات اللازمة وفق تعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ووفقا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بمتابعة العملية الامتحانية وعلي غرار ما تم تطبيقه خلال امتحانات العام الماضي وفق اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات العامة والمحلية.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أنها كانت صاحبة الريادة فى تطبيق تجربة البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية العام الماضي والتى نجحت بنسبة 100% ولم يتم رصد أية شكاوى من الامتحانات وهى التجربة التى أشاد بها وزير التربية والتعليم الفني وقدم الشكر لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتطبيق نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية لأول مرة، مؤكدة على استمرار تطبيق تجربة البوكليت خلال امتحانات العام الدراسي الحالى.



ومن جانبه .. أعلن السيد هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة البحر الأحمر، أن امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام ستُجرى وفق النظام العادي المتبع سابقًا. في تصريحاته، أوضح أنه سيتم استخدام ورقة الإجابة وورقة الأسئلة كالمعتاد، ولن يتم تطبيق نظام البوكليت هذا العام.

وفقًا لما صرح به منير، تم اتخاذ القرار بالرجوع إلى النظام العادي بناءً على تقييم الأداء في العام السابق. وأوضح أنه تبين أن النظام التقليدي كان مناسبًا وفعالًا، مشيرًا إلى أن نظام البوكليت يتطلب مزيدًا من التدريب والدقة.

مميزات النظام العادي

ورغم الاعتراف بأهمية الابتكار والتطور في العملية التعليمية، أشار منير إلى أن النظام العادي يوفر استقرارًا وسهولة تنفيذ، مما يساهم في تقديم الامتحانات بدقة وفاعلية.

تأكيد التحضير والترتيب

وفقًا لتصريحاته، أوضح منير أن تم الانتهاء من إعداد أوراق الإجابة للطلاب، مُؤكدًا جاهزية النظام العادي لتنفيذ الامتحانات.

في ختام تصريحاته، أكد منير أن هذا الخيار يأتي في سياق توفير بيئة امتحانية مستقرة وموثوقة للطلاب خلال هذه المرحلة الحاسمة.