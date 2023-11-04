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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حكاية أم ونجلها وصاحب المحل.. المحكمة تسدل الستار على جريمة سيدة المرج

سيدة - أرشيفية
سيدة - أرشيفية

قصة سيدة المرج ونجلها وأصدقائه، والتي انتهت بمعاقبتهم جميعا بالحبس عاما عما أسند إليهم من إتهامات بإحتجاز شخص واجباره على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة المرج.

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قصة سيدة المرج وصاحب المحل

تفاصيل وأحداث قصة سيدة المرج، بدأت بعمل نجلها في إحدى المحلات التجارية، وقيامه بالإتصال بوالدته من هاتف مالك المحل آنذاك، ثم تركه الشغل في المحل والعمل في محل آخر، ثم قام مالك المحل ويدعى سيد بالإتصال بوالدة الشاب «سيدة المرج» وطلب منها ممارسة العلاقة المحرمة بمقابل مادي، إلا أن السيدة أخبرت نجلها بما حدث من مالك المحل.

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ما أن اخبرت سيدة المرج نجلها بما يريده صاحب المحل حتى قام ابنها بطلب الموافقة وإحضاره إلى المنزل حتى يتسنى له الإنتقام من صاحب المحل وسرقة هاتفه لمحو هاتف ولادته منه، وبالفعل اتفقت سيدة المرج مع صاحب المحل على الحضور إلى منزلها بمقابل 2500 جنيه، وما أن حضر إلى منزلها وقام بحسر ملابسه عنه حتى قام الابن وأصدقائه بالدلوف والاعتداء عليه وتصويره وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

سيدة المرج: قالي عايز أعمل معاكي علاقة

سيدة المرج سردت تفاصيل الواقعة بالكامل، حيث قررت بقيامها بالإتفاق مع نجلها على استدراج مالك محل بحجة إقامة علاقة محرمة معه وذلك لتأديبه على معاكسته لها في الهاتف، حيث كان مالك المحل الذي كان نجلها يعمل به يقوم بالإتصال بها ويطلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها بمقابل، وحينها رفضت وقامت إخبار ابنها بالواقعة، وقال لها نجلها بأن توافق على طلبه وتحدد معه موعد حتى تستطيع استدراجه للمنزل.

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وبالفعل قامت سيدة المرج بالإتفاق مع مالك المحل على الحضور إلى المنزل، واتفقت مع نجلها وأصدقائه على ذلك، حيث حضر مالك المحل إلى منزلها وما أن دخل وقام بحسر ملابسها وقامت هي بخلع الطرحة الخاصة بها قام نجلها وأصدقائه بالدلوف إلى الشقة فقام مالك المحل بإرتداء ملابسه وقاموا بربطه بالطرحة وتصويره ثم مسح رقمها من على الهاتف، وحينها طلب منهم مالك المحل تركه مقابل السيارة ومبلغ مالي 50 ألف جنيه إلا أن أحدهم أخبره بأنه سيرسل الصور إلى زوجته، وتحصلت سيدة المرج منه على 2500 جنيه.

نجل سيدة المرج يكشف مفاجآت عن صاحب المحل

أما نجل سيدة المرج فقد سرد القصة كاملة، حيث قرر بأنه كان يعمل في محل وترك العمل فيه وكان قد اتصل بوالدته من هاتف صاحب المحل، وبعدما ترك العمل لديه والذهاب إلى عمل آخر، قام مالك المحل بالاتصال بوالدته وطلب منها إقامة علاقة غير شرعية معها، وأخبرها حينها بالموافقة واستدراجه وبالفعل استدرجته إلى الشقة وحين دلف هو وأصدقائه وجده بدون ملابس ووالدته بدون الطرحة، وقاموا بتقيده بالطرحة وتصويره وإجباره على توقيع إيصالات أمانة.

وعقب نظر محاكمة المتهمة سيدة المرج ونجلها وأصدقائه قضت محكمة الجنايات المختصة في القاهرة بمعاقبتهم بالحبس عاما عما أسند إليهم من إتهامات.

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