الكرملين يكشف تفاصيل جديدة عن محادثات إطلاق سراح الرهائن الروس في غزة

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تعمل على إعادة مواطنيها المحتجزين لدى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة، مؤكدًا وجود تقدم في عملية المفاوضات.

وحسب "روسيا اليوم"، قال بيسكوف: "هناك تقدم معين في المفاوضات. نحن نواصل حوارنا مع جميع الأطراف".

وأضاف "الوضع معقد بسبب عدم وجود طرف واحد يمكنه أن يقرر الإفراج عن هؤلاء الرهائن الذين يحملون الجنسية الروسية، وإطلاق سراحهم، فالقرار يتطلب تنسيق مواقف العديد من الأطراف".

ولفت: "نحن نواصل الآن العملية، ويواصل دبلوماسيونا العمل على هذا الأمر. الحوار مع الجميع ليس سهلا، لكننا عازمون على ضمان إطلاق سراح المواطنين الروس".

وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أعلن عضو المكتب السياسي في "حماس" غازي حمد، أن الحركة على استعداد لإطلاق سراح 240 أسيرا إسرائيليا مقابل إطلاق سراح كل المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.