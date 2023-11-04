الشهابي: عمليات القتل الوحشية للجيش الإسرائيلى أكدت زيف إدعاءات الغرب

ندد المكتب السياسى لحزب الجيل فى اجتماعه اليوم برئاسة ناجى الشهابي باستهداف الغارات الإسرائيلية الوحشية لمستشفى الشفاء بغزة وتدميرها سيارات الاسعاف بما تحمله من مصابين وجرحى.

وأكد الجبل فى بيان أصدره اليوم مسئولية، المجتمع الدولى بمنظماته الدولية ودول الغرب الاستعماري "التى صدعتنا طوال العقود الماضية بحديثها عن حقوق الإنسان" عن استمرار الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلى على المدنيين العزل فى قطاع غزة الصامدة ، مشيرا إلى مسئولية الولايات المتحدة الأمريكية ومن يدور فى فلكها من دول أوروبية على رأسهم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واستراليا الأخلاقية عن المذابح الدموية للطائرات الإسرائيلية التى راح ضحيتها عشرة آلاف شهيد فلسطينى نصفهم من الأطفال والنساء وعشرون ألف جريح .

وشدد «الجيل» فى بيانه بأن التاريخ الانسانى لن ينسى أبدا الفيتو الأمريكى فى مجلس الأمن الدولى ضد مشروع القرار "البرازيلى ثم الروسى" بوقف إطلاق النار ..وهو ما أطلق آلة القتل الاسرائيلى الوحشية لتستمر فى قتلها الأبرياء من اهلنا فى فلسطين وآخرها استهدافها النازحين الأبرياء داخل مدرسة تأويهم، واستهداف نازحين آخرين على الطريق الساحلي، ثم ارتكبها مذبحة مستشفى الشفاء بغزة، وتدمير بوابتها الرئيسية وتدمير سيارات الاسعاف وقتل ما فيها من الجرحى والمصابين.

وأضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن عمليات القتل الوحشية للجيش الاسرائيلى أكد زيف كل ادعاءات الغرب عن حقوق الإنسان وقيم الحق والعدل والحرية والحق فى الحياة ويعيد إلى الأذهان جرائمهم ضد الإنسانية على امتداد العقود السابقة ونهبهم ثروات الشعوب العربية والإفريقية والأسيوية.

وأشار الشهابي إلى أوجه الشبه بين إسرائيل التى اغتصبت فلسطين من أهلها وبين الولايات المتحدة التى اغتصبها الأوربيون من الهنود الحمر "أهلها الأصليين" بعد أن قتلوا منهم أكثر مائة مليون هندى.

ودعا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الشعوب العربية إلى مراجعة التاريخ القريب والبعيد ومواقف الولايات المتحدة الأمريكية ودول غرب أوربا من قضيتنا المركزية فلسطين وإنحيازهم الأعمى لاسرائيل وحمايتهم لها ومنع مجلس الأمن الدولى من تنفيذ قراراته بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لافتا إلى أن قرارات مجلس الأمن تعبر عن الشرعية الدولية التى عجزت عن عقاب دولة الاحتلال الإسرائيلى وجرائمها الوحشية ضد الفلسطينين.

ومن ناحية أخرى أشاد رئيس حزب الجيل بالمواقف المبدئية والثابتة للدولة المصرية التى وقفت بقوة ووضوح ضد العدوان الاسرائيلى الوحشى وواجهت حلفاء إسرائيل فى العدوان من الدول الكبرى وسياساتهم الكيل بمكيالين.

موضحا «الشهابي» عن تأييد حزبه "الجيل" لكل الخطوات التى أتخذتها القيادة السياسية المصرية من يوم السابع من أكتوبر الماضى وحتى اليوم مؤكدا أنها كانت السند لشعبنا فى قطاع غزة والداعمة له مثمنا إرسال مساعدات الشعب المصرى والشعوب الشقيقة والصديقة عبر معبر رفح المصرية واستقبال المستشفيات المصرية الجرحى والمصابين من أهلنا الغزاوية.

وأكد رئيس حزب الجيل أن موقف مصر والرئيس السيسى القوى والحاسم يضاف إلى سجل مصر الداعمة لقضية القضايا عبر العقود الثمانية الاخيرة من عمر الزمان.