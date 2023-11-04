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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري الإسبانية

صدى البلد

قال خفر السواحل الإسباني، اليوم السبت، إنه تم إنقاذ أكثر من 500 مهاجر في المحيط الأطلسي قبالة جزر الكناري الإسبانية، مع اقتراب عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى الأرخبيل حتى الآن هذا العام من الرقم القياسي المسجل في عام 2006.

وقال خفر السواحل إنهم عثروا أيضًا على جثتين بين من تم إنقاذهم من أربعة قوارب في المياه قبالة جزيرة إل هييرو، أصغر جزر الكناري وأكثرها غربًا.

وأوضح الحرس المدني الإسباني، الذي شارك أيضًا في عملية الإنقاذ التي شارك فيها نساء وأطفال، إن شخصين آخرين توفيا في وقت لاحق في المستشفى.

وقفز عدد الوافدين في الآونة الأخيرة، حيث أصبح الطقس المعتدل والبحار الهادئة منذ سبتمبر/أيلول أكثر جدوى لمحاولة العبور من أفريقيا، والتي لا تزال محفوفة بالمخاطر.

قالت وزارة الداخلية الإسبانية يوم الخميس إن إجمالي 30705 مهاجرين غير شرعيين وصلوا إلى جزر الكناري في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 111٪ عن نفس الفترة من عام 2022.

ويقارن هذا الرقم بالرقم القياسي للعام بأكمله والذي بلغ 31.678 مهاجراً وصلوا إلى جزر الكناري في عام 2006، عندما تم إغلاق الطرق الأخرى المؤدية إلى أوروبا.

واستضافت جزر الكناري الجزء الأكبر من 43290 مهاجرا غير شرعي وصلوا إلى إسبانيا عن طريق البحر العام الماضي.

يقع الأرخبيل على بعد حوالي 100 كيلومتر (60 ميلاً) قبالة الساحل الغربي لأفريقيا. وأصبحت جزرها السبع الوجهة الرئيسية للمهاجرين من السنغال والدول الأفريقية الأخرى الذين يحاولون الوصول إلى إسبانيا أو الفارين من الصراع أو الباحثين عن حياة أفضل.

وقالت الحكومة الإسبانية إنها ستوفر أماكن إقامة طارئة إضافية لنحو 3000 مهاجر في ثكنات عسكرية وفنادق ونزل.

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