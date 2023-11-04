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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حفلان للعازف الأسباني ميجيل تاراباجا بدار الأوبرا .. غدا

صدى البلد

تحت عنوان الجيتار في اسبانيا تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر وبالتعاون مع سفارة إسبانيا بالقاهرة حفلين للعازف ميجيل تاراباجا الأول في الثامنة مساء غد الأحد على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " ومساء الخميس 9 نوفمبر على المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مجموعة من أهم المؤلفات الاسبانية والمكسيكية منها متتابعة فاندانجو لـ دينسيو اغوادو ، متتابعة لـ مانويل بونس ، سوناتينا لـ فيديريكو مورينو توروباك ، رومانسية الصياد - تحية لديبوسي لـ مانويل دي فالا، دقيقة - من قادس الي هافانا لـ انخيل باريوس ، سوناتا الجيتار لـ خواكين تورينا .

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يذكر ان الأسباني ميجيل تاراباجا درس في معهد اتاولفو جينتا وحصل علي العديد من المنح الدراسية من مؤسسة مارسيلينو بوتين ومؤسسة الشباب الموسيقي في مدريد ، نال العديد من الجوائز في عزف الجيتار منها جائزة مسابقة ارتورو ساتزانو عام 1988 ، جائزة المهنة الاستثنائية من المعهد العالي للملكي الموسيقي في مدريد عام 1990 وغيرها .

الإسباني إسكندرية الجيتار في أسبانيا الدكتور خالد داغر مسلسل سفاح الجيز

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