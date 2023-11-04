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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: ما حدث يوم 7 أكتوبر يتحدى قدرة الإنسان على الاستيعاب

صدى البلد

تعرض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم السبت، لسؤال محرج عما يتم فعله لوقف المجازر الإسرائيلية في غزة، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزيري الخارجية المصري والأردني.  

 

وقال المسؤول الأمريكي إن ما حدث يوم 7 أكتوبر يتحدى قدرة الإنسان على الاستيعاب أو الوصف. 

 

وأضاف: “لن تقبل أي دولة ممثلة هنا ببساطة ذبح مواطنيها ولا تفعل شيئا حيال ذلك. وأكد أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ومحاولة اتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من أن ما حدث في 7 أكتوبر لن يتكرر مرة أخرى”. 

 

وأكد بلينكن، إنه من المهم بنفس القدر كيف تفعل إسرائيل ذلك. ويقول: إن إسرائيل ملزمة بالالتزام بقوانين الحرب ومنع سقوط ضحايا من المدنيين. 

 

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأردني ووزير الخارجية المصري، إن الزعماء موجودون اليوم يتقاسمون نفس المصلحة الأساسية وهدفهم هو تحقيق السلام.

 

وأضاف بلينكن: طوال هذا الصراع القائم بين إسرائيل وحماس، لعبت البلدان في جميع أنحاء العالم دورًا أساسيًا في منع انتشاره، مضيفًا: لنا جميعًا مصلحة مباشرة في ذلك. 

 

وقال المسؤول الأمريكي إن بلاده تركز على إطلاق سراح الرهائن، ويقول: يجب على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع سقوط ضحايا من المدنيين.

 

وتابع قائلاً: "ما يتعين علينا فعله أكثر من أي شيء آخر هو منع شيطنة بعضنا البعض. وإذا لم نفعل ذلك، فإننا نقوم بعمل حماس من أجلها. 

 

وأضاف بلينكن إن فترات التوقف لأسباب إنسانية يمكن أن تساعد في حماية المدنيين، مؤكدا إمكانية أن تكون تلك الآلية حاسمة وفعالة. 

 

وأستطرد وزير الخارجية الأمريكي: لا تزال الولايات المتحدة تعتقد أن المسار الوحيد القابل للتطبيق هو حل الدولتين حيث يتمتع الإسرائيليون والفلسطينيون بحق مشروع في البقاء في دولة خاصة بهم. 

 

وأكد بلينكن إنه ستكون هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية تحقيق ذلك ولكن لا يمكننا العودة إلى الوضع الراهن. 

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