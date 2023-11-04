بكافة مدارس الجمهورية.. برلمانية تدعو لتخصيص يوم دراسي عن سيناء

قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، إن التداعيات الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية ومحاولات الاحتلال الاسرائيلي، والتهجير القسري للشعب الفلسطيني إلى سيناء، كانت سببًا في توعية الأجيال الجديدة بتاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ أرض الفيروز التي مازالت ضمن أحلام جيش الاحتلال.

وثمنت سحر طلعت مصطفى، زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى سيناء، مع عدد من النواب والفنانين والصحفيين، والإعلان عن عدد من المشروعات التنموية المهمة بسيناء.

ودعت عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم إلى تخصيص يوم باسم "يوم سيناء" في كل مدارس الجمهورية، لتوعية الطلاب والأجيال الجديدة بقيمة تلك القطعة الغالية من الوطن، لاسيما في ضوء تداعيات أحداث غزة الأخيرة، مشيرة إلى أن الأجيال الجديدة تحتاج إلى أن تعرف الكثير من المعلومات وتفهم تاريخ سيناء جيدًا.

وتابعت النائبة سحر طلعت مصطفى، أيضا يمكن تنظيم مسابقات بين الطلاب تتعلق بمعلومات وأعمال فنية أو تنموية مرتبطة بسيناء، وذلك لتكون هناك حالة من الوعى الكامل لدى الأجيال الجديدة عن سيناء وحجم التضحيات التي قدمتها الأجيال السابقة دفاعًا عن سيناء، ويكونوا على استعداد لتقديم مثلها في المستقبل دفاعًا عنها.