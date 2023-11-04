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رئيس التحرير
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برلمان

نائب رئيس"المؤتمر":مصر تسعى إلى تعزيز الحوار بين جميع أطراف القضية الفلسطينية

نائب رئيس حزب المؤتمر
نائب رئيس حزب المؤتمر

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر إن مشاركة مصر في اجتماع وزراء الخارجية العرب بجانب كل من وزراء خارجية الأردن والسعودية والإمارات وقطر، إلى جانب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في العاصمة الأردنية عمان يعبر عن التزام مصر  الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورغبتها في التعاون والتنسيق مع الدول العربية الأخرى لدعم القضية في المحافل الدولية حيث تسعي مصر في هذا الاجتماع إلى تبادل الآراء والمواقف مع الدول الأخرى وتعزيز التضامن العربي في مواجهة التحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر الإجتماع يستهدف نقل الموقف العربي بشكل متكامل وموحد وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل فوري وعاجل للقطاع وإنهاء التدهور الخطير الذي يهدد أمن المنطقة برمتها وضرورة التوصل لهدنة إنسانية فورية حفظا لأرواح الفلسطينيين وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين ورفض الانتهاكات وسياسات العقاب الجماعي التي تضطلع بها إسرائيل من حصار وتهجير قسري لأهالي قطاع غزة.

وأوضح فرحات : مصر تسعى إلى تعزيز الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف المعنية في القضية الفلسطينية والعمل على تعزيز الحل السياسي العادل والشامل الذي يأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف المعنية مشيرا إلى أن مصر خلال الفترة الماضية قادت تحركات دبلوماسية كبيرة تضاف إلى رصيد انجازاتها بعد ما نجحت في إعادة فتح المعبر من الجانب الفلسطينى وإدخال عددا من شاحنات المساعدات إلى غزة ونقل مصابين من الحالات الحرجة بينهم أطفال ثم السماح للرعايا الاجانب ومزدوجى الجنسية من العبور.

وشدد على ضرورة مساندة ودعم وتنفيذ رؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك من قبل مجلس الأمن والمجتمع الدولى، ومجلس الأمن، وضرورة الضغط الحقيقي على إسرائيل وإجبارها على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية لتحقيق حلم الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتماع وزراء الخارجية رضا فرحات رئيس حزب المؤتمر العاصمة الأردنية الشعب الفلسطيني الفلسطينيين

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