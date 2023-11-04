سامح شكري: لا يمكن تبرير أحداث القتل المؤسفة في غزة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن أحداث القتل المؤسفة التي تشهدها غزة لا يمكن تبريرها، متابعًا: "لن نقبل الدخول في جدل لا طائل منه أو قبول محاولة تبرير هذه الممارسات المُدانة باعتبارها إعمالًا للحق الشرعي في الدفاع عن النفس".

وأضاف "شكري"، خلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري العربي الأمريكي حول تطورات غزة ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية" إن سياسة العقاب الجماعي واستهداف إسرائيل للمدنيين والأبرياء والمنشآت المدنية والطبية وفرق الإنقاذ بالإضافة لمحاولة التهجير القسري للفلسطينيين من أرضهم لا يمكن أن تكون دفاعًا شرعيًا عن النفس بأي حال".